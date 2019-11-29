МИД: Пашинян должен осознать, что нагорно-карабахский конфликт не имеет никакого отношения к ОДКБ

"Высказывания, озвученные премьер-министром Армении Н.Пашиняном в ходе встречи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, ясно демонстрируют, что он вновь прибегает к лживой и милитаристской риторике".

Как передает Report, об этом заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите ОДКБ в Бишкеке.

"Фактически, именно сам Пашинян подобной риторикой подрывает переговоры, ведущиеся с целью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Спекулятивный выпад "Нагорный Карабах – это Армения", сделанный премьер-министром Армении в августе этого года в оккупированном городе Ханкенди, нанес значительный ущерб переговорному процессу. Если Пашинян изменил свое мнение – ему необходимо об этом заявить в ясной форме; а если нет, и премьер-министр все еще остается при старой позиции – это является серьезным ударом по переговорному процессу, включая деятельность и сам мандат сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - отметила она.

Л.Абдуллаева отметила, что армянская сторона, устраивающая различные провокации вдоль линии армяно-азербайджанской государственной границы, подвергающая обстрелу мирных жителей, в частности 3 октября этого года убившая азербайджанского водителя экскаватора, подобными провокационными средствами хочет втянуть ОДКБ в конфликт. Между государствами-членами ОДКБ и Азербайджаном существует тесное сотрудничество, в том числе в военно-политической и военно-технической областях. "Особо хотелось бы отметить сотрудничество, сложившееся между Россией и Азербайджаном. Россия и Азербайджан активно развивают взаимодействие во всех сферах, включая военно-техническую. Как известно, Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев принял 30 октября сего года министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, а 26 ноября – начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова, и на обеих встречах обсуждались вопросы военного сотрудничества между нашими странами на 2020 год. При необходимости Азербайджан может закупить у России новое вооружение. Хотели бы подчеркнуть, что этот вопрос никак не связан с компетенцией премьер-министра Армении", - подчеркнула глава пресс-службы.

"Президент Азербайджана господин Ильхам Алиев выступил на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, где со ссылкой на конкретные документы и свидетельства указал на героизацию фашизма в Армении и установку памятника нацистскому палачу Гарегину Нжде. Смехотворные и абсурдные комментарии премьер-министра Армении Пашиняна, который попытался парировать это выступление, были с большим мастерством изобличены в ответном слове Президента Ильхама Алиева. Теперь эти неуклюжие риторические упражнения главы армянского правительства стали предметом насмешек и колких комментариев в самой Армении. Ссылка премьер-министра Пашиняна на то, что наркоминдел СССР В.Молотов тоже встречался с Гитлером, равно как и отождествление им Гарегина Нжде с А.Солженицыным являются примером исторической безграмотности и цинизма.

Премьер-министр Армении должен осознать, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт не имеет никакого отношения к ОДКБ", - отметила Л.Абдуллаева.