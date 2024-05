МИД Пакистана поздравил Азербайджан по случаю Дня независимости

Министерство иностранных дел Пакистана поздравило Азербайджан с Днем независимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"По случаю Дня независимости Азербайджана мы от всего сердца поздравляем народ и правительство страны", - говорится в публикации.