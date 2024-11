МИД Пакистана поздравил Азербайджан по случаю Дня Победы

Министерство иностранных дел Пакистана поделилось публикацией в связи с 8 Ноября - Днем Победы Азербайджана.

Как передает Report, соответствующий пост размещен на официальной странице ведомства в соцсети Х.

"По случаю Дня Победы Азербайджана от всего сердца поздравляем народ и правительство страны",- говорится в сообщении.