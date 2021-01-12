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МИД Пакистана назвал темы для обсуждения с азербайджанской стороной

МИД Пакистана назвал темы для обсуждения с азербайджанской стороной "Азербайджан - главная страна Южного Кавказа и давний друг и партнер Пакистана. У стран образцовые отношения, основанные на исторических, религиозных и культурных связях”
Внешняя политика
12 января 2021 г. 17:10
МИД Пакистана назвал темы для обсуждения с азербайджанской стороной

Главы МИД Пакистана и Азербайджана обсудят возможности расширения сотрудничества в нефтегазовой, сельскохозяйственной, железнодорожной и образовательной сферах.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Пакистана.

"Азербайджан - главная страна Южного Кавказа и давний друг и партнер Пакистана. У стран образцовые отношения, основанные на исторических, религиозных и культурных связях”.

В сообщении МИД Пакистана также подчеркнута позиция Азербайджана по кашмирскому вопросу: “Азербайджан как член Контактной группы Организации исламского сотрудничества решительно поддерживает справедливое и легитимное дело Кашмирского народа по вопросам Джамму и Кашмира”.

В то же время было подчеркнуто, что с 2010 года впервые состоится визит в Пакистан на уровне министра иностранных дел Азербайджана.

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Версия на английском языке Foreign Ministers of Azerbaijan, Pakistan to moot opportunities for expanding cooperation
Версия на азербайджанском языке Pakistan XİN Azərbaycan tərəfi ilə müzakirə edəcəyi mövzuları açıqlayıb

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