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МИД: Пакистан поддерживает легитимные меры, реализованные Азербайджаном на своей суверенной территории

МИД: Пакистан поддерживает легитимные меры, реализованные Азербайджаном на своей суверенной территории Пакистан поддерживает территориальную целостность Азербайджана и легитимные мероприятия, осуществленные им на своих суверенных территориях.
Внешняя политика
22 сентября 2023 г. 23:27
МИД: Пакистан поддерживает легитимные меры, реализованные Азербайджаном на своей суверенной территории

Пакистан поддерживает территориальную целостность Азербайджана и легитимные мероприятия, осуществленные им на своих суверенных территориях.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Азербайджана, об этом заявил глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Дж.Байрамов выразил удовлетворение уровнем стратегического сотрудничества между двумя странами и подчеркнул перспективы развития двусторонних отношений.

Министр подробно проинформировал противоположную сторону о военно-политических провокациях, осуществляемых Арменией и созданным ею так называемым режимом.

Было доведено до сведения, что основной целью антитеррористических мероприятий, проведенных в регионе, стало разоружение незаконных армянских вооруженных формирований и роспуск незаконного режима. Было отмечено, что проведенная вооруженными силами локальные антитеррористические мероприятия были направлены против легитимных военных целей и нейтрализацию незаконной военной инфраструктуры Армении.

Джалил Аббас Джилани заявил, что Пакистан, как и всегда, поддерживает территориальную целостность Азербайджана и легитимные мероприятия, осуществленные им на своих суверенных территориях.

В ходе встречи стороны также обсудили другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXİN: Pakistan Azərbaycanın suveren ərazilərində həyata keçirdiyi legitim tədbirləri dəstəkləyir

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