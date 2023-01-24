О нас

МИД: Ожидания того, что миссия ЕС внесет свой вклад в продвижение процесса нормализации, не оправдались

МИД: Ожидания того, что миссия ЕС внесет свой вклад в продвижение процесса нормализации, не оправдались Присутствие мониторинговой миссии ЕС в Армении совпало с усилением попыток Армении сорвать процесс нормализации по всем трем направлениям, в том числе нанести ущерб трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, Армении и Совета ЕС. Таким образом, первоначал
Внешняя политика
24 января 2023 г. 10:08
МИД: Ожидания того, что миссия ЕС внесет свой вклад в продвижение процесса нормализации, не оправдались

Присутствие мониторинговой миссии ЕС в Армении совпало с усилением попыток Армении сорвать процесс нормализации по всем трем направлениям, в том числе нанести ущерб трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, Армении и Совета ЕС. Таким образом, первоначальные ожидания относительно того, что миссия ЕС внесет свой вклад в продвижение процесса нормализации, не оправдались.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана к решению Совета ЕС о создании мониторинговой миссии в Армении.

Азербайджан, учитывая заинтересованность ЕС в продолжении своего присутствия после завершения двухмесячной гражданской миссии в Армении, выступил с доброй волей в ходе консультаций с ЕС, а также четко и прозрачно довел свою позицию, ожидания и опасения другой стороне.

В ходе серии консультаций, проведенных Азербайджаном на различных уровнях с представителями ЕС, была отмечена необходимость того, чтобы участие ЕС в Армении через миссию не стало предлогом для уклонения Армении от выполнения взятых на себя обязательств.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Baku says expectations that EU mission would contribute to taking normalization agenda forward undermined
Версия на азербайджанском языке XİN: "Aİ missiyasının normallaşma gündəliyinin irəli aparılmasına töhfə verəcəyi ilə bağlı ilkin gözləntilər sarsıldı"

Самое читаемое

Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
18 января 2023 г. 08:26
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
18 января 2023 г. 13:52
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
18 января 2023 г. 19:30
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
18 января 2023 г. 22:53
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
19 января 2023 г. 19:14
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
20 января 2023 г. 16:33
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
21 января 2023 г. 05:16
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК
18 января 2023 г. 08:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi