МИД: Ожидания того, что миссия ЕС внесет свой вклад в продвижение процесса нормализации, не оправдались

Присутствие мониторинговой миссии ЕС в Армении совпало с усилением попыток Армении сорвать процесс нормализации по всем трем направлениям, в том числе нанести ущерб трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, Армении и Совета ЕС. Таким образом, первоначал

Присутствие мониторинговой миссии ЕС в Армении совпало с усилением попыток Армении сорвать процесс нормализации по всем трем направлениям, в том числе нанести ущерб трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, Армении и Совета ЕС. Таким образом, первоначальные ожидания относительно того, что миссия ЕС внесет свой вклад в продвижение процесса нормализации, не оправдались.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана к решению Совета ЕС о создании мониторинговой миссии в Армении.

Азербайджан, учитывая заинтересованность ЕС в продолжении своего присутствия после завершения двухмесячной гражданской миссии в Армении, выступил с доброй волей в ходе консультаций с ЕС, а также четко и прозрачно довел свою позицию, ожидания и опасения другой стороне.

В ходе серии консультаций, проведенных Азербайджаном на различных уровнях с представителями ЕС, была отмечена необходимость того, чтобы участие ЕС в Армении через миссию не стало предлогом для уклонения Армении от выполнения взятых на себя обязательств.