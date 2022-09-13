МИД: Ответные шаги Азербайджана направлены против легитимных военных целей

"Ответные шаги со стороны Азербайджана направлены против легитимных военных целей и не нацелены на гражданское население".

"Ответные шаги со стороны Азербайджана направлены против легитимных военных целей и не нацелены на гражданское население".

Как передает Report , об этом было отмечено в ходе брифинга в Министерстве иностранных дел Азербайджана для представителей аккредитованного в стране дипломатического корпуса с участием министра Джейхуна Байрамова и помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.

В ходе брифинга участникам была предоставлена подробная информация о неотложных и адекватных мерах, предпринятых в целях предотвращения напряженности, вызванной широкомасштабными военными провокациями вооруженных сил Армении в направлении Кяльбаджарского, Лачынского и Дашкесанского районов. Было отмечено, что ответные шаги со стороны Азербайджана направлены на легитимные военные цели и не нацелены на гражданское население.

Было отмечено, что этот акт агрессии, совершенный на условной государственной границе, является одним из звеньев в цепи военных и политических провокаций, совершенных Арменией в последние дни. Среди таких провокаций - грубое нарушение Арменией положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, неполный вывод армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана, продолжение работ по минированию территорий Азербайджана и т.д..