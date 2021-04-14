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МИД ответил послу Франции в Армении: Видимо, у него другое представление о достоинстве

МИД ответил послу Франции в Армении: Видимо, у него другое представление о достоинстве "Было бы лучше, если посол Франции в Армении, прежде чем давать комментарии по какому-либо вопросу, обратил внимание на то, каким образом те или иные вопросы реализуются в его стране".
Внешняя политика
14 апреля 2021 г. 19:58
МИД ответил послу Франции в Армении: Видимо, у него другое представление о достоинстве

"Было бы лучше, если посол Франции в Армении, прежде чем давать комментарии по какому-либо вопросу, обратил внимание на то, каким образом те или иные вопросы реализуются в его стране".

Как сообщает Report, об этом заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на заявление посла Франции в Армении по поводу открытия в Азербайджане Парка военных трофеев.

Выражая мнение к открытию парка, посол заявил, что “война не должна быть предметом зрелища”.

“Посол Франции, которая на протяжении всей истории прошла через многочисленные войны и демонстрировала композиции, говоря языком посла ”зрелища", о войнах в различных музеях, будет говорить нам, как обращаться с трофеями, взятыми у врага?!", - отметила она.

Л.Абдуллаева добавила, что вызывает интерес тот факт, что посол Франции назвал поражение Армении “достойным поражением”: "Может быть, по мнению посла Франции, и продолжавшаяся около 30 лет агрессорская политика Армении была “достойной оккупацией”? Страна, которая ведет себя достойно, не будет долгие годы держать под оккупацией часть территорий соседней страны, грубо нарушать права одного миллиона человек, целенаправленно убивать людей, в том числе мирных жителей. Достойная страна, согласившись на прекращение боевых действий, не будет посылать террористические группы на территорию другой страны и не будет угрожать жизни людей, скрывая минные карты. Видимо, у посла Франции другое представление о достоинстве. Официальный представитель страны, много лет выступающей в роли посредника, должен более ответственно относиться к своим заявлениям".

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry replies to French envoy in Armenia: Apparently, he has different idea of ​​dignity
Версия на азербайджанском языке XİN Fransanın Ermənistandakı səfirinə cavab verib: Görünür onun ləyaqət anlayışı fərqlidir

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