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МИД Азербайджана ответил на заявление внешнеполитического ведомства Армении

МИД Азербайджана ответил на заявление внешнеполитического ведомства Армении "Тот факт, что Министерство иностранных дел Армении лицемерно возлагает ответственность за военные провокации на Азербайджан и, вопреки суверенитету и территориальной целостности нашей страны, поощряет отправку международной миссии в Карабах, который явля
Внешняя политика
13 июня 2023 г. 18:02
МИД Азербайджана ответил на заявление внешнеполитического ведомства Армении

"Тот факт, что министерство иностранных дел Армении лицемерно возлагает ответственность за военные провокации на Азербайджан и, вопреки суверенитету и территориальной целостности нашей страны, поощряет отправку международной миссии в Карабах, который является нашей суверенной территорией, и вмешивается в наши внутренние дела, еще раз демонстрирует, что эта страна не придает никакого значения международным обязательствам".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана в связи с антиазербайджанским заявлением МИД Армении.

Отмечено, что всем известно, что как в период оккупации, так и после урегулирования конфликта Армения на регулярной основе совершала военно-политические провокации в отношении Азербайджана с целью воспрепятствования переговорному процессу по установлению мира: "Именно в результате этих провокационных шагов на протяжении почти 30 лет дипломатическая попытка положить конец оккупации международно признанных территорий Азербайджана претерпевала неудачу. Невыполнение армянской стороной в постконфликтный период своих обязательств по полному выводу армянских вооруженных сил с наших территорий является главной угрозой безопасности Азербайджана. Вместе с тем, несмотря на все неоспоримые факты, непризнание Арменией того, что ее силы находятся на территории Азербайджана, как в период оккупации, так и сейчас, является показателем фальсификации фактов со стороны Армении. Вместо того, чтобы препятствовать усилиям по установлению мира, делать ложные заявления, Армения обязана на деле соблюдать территориальную целостность и суверенитет нашей страны, включая Карабахский регион Азербайджана".

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Версия на английском языке MFA responds to Armenia's anti-Azerbaijan statement
Версия на азербайджанском языке XİN Ermənistanın Azərbaycan əleyhinə bəyanatına cavab verib

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