МИД ответил на провокационную пропаганду Армении в связи с январскими событиями

"Провокационная пропаганда, проводимая Арменией в связи с январскими событиями 1990-го года, преследует цель скрыть геноцид, проводимый на протяжении истории против мирного населения Азербайджана, политику этнической чистки, а также зверское убийство в Ходжалы за одну ночь 613-ти гражданских лиц".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, памятные мероприятия в честь 30-й годовщины событий 20 января 1990-го года, когда героические сыны и дочери азербайджанского народа, пожертвовав своими жизнями за государственную независимость нашей страны, кровью вписали свои имена в славные страницы новейшей истории Азербайджана, были проведены нашими дипломатическими представительствами в более чем 60-ти странах мира: "Мы хотели бы особо отметить поддержку, оказываемую нам международным сообществом, в том числе дипломатическим корпусом в нашей стране. Резня, совершенная советскими войсками против гражданского населения в ночь с 19-го на 20-го января 1990-го года, является преступлением против человечества, и ответственность за это преступление несет бывшее советское руководство. События января 1990-го года не смогли сломить стремление азербайджанского народа к независимости, и наша страна восстановила свою независимость. Сегодня независимость и суверенитет Азербайджана однозначно признаются и поддерживаются всем международным сообществом".

"Что же касается провокационной пропаганды, проводимой Арменией в связи с январскими событиями 1990-го года, то этой деятельностью армянская сторона преследует цель скрыть геноцид, проводимый на протяжении истории против мирного населения Азербайджана, политику этнической чистки, а также зверское убийство в Ходжалы за одну ночь 613-ти гражданских лиц. МИД Армении, вместо необоснованных обвинений Азербайджана, должен обратить внимание на свою историю, признать осуществленную Арменией политику этнической чистки, которая была одобрена лично бывшим президентом этой страны, грубое нарушение фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанцев, а также проводимую ею уже несколько лет политику оккупации, которую решительно осуждает международное сообщество", - добавила Л.Абдуллаева.