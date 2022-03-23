О нас
Аудио новости

МИД ответил на необоснованные претензии Армении относительно газоснабжения Карабаха

МИД ответил на необоснованные претензии Армении относительно газоснабжения Карабаха Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) ответило на очередную необоснованную претензию МИД Армении в связи с газоснабжением Карабаха.
Внешняя политика
23 марта 2022 г. 14:21
МИД ответил на необоснованные претензии Армении относительно газоснабжения Карабаха

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) ответило на очередную необоснованную претензию МИД Армении в связи с газоснабжением Карабаха.

Как сообщает Report, начальник Управления пресс-службы министерства Лейла Абдуллаева заявила, что МИД Армении пытается вмешаться во внутренние дела Азербайджана, несколько дней назад эта попытка делалась в связи с участием международных организаций в мероприятии на территории Азербайджана.

"Постоянная демонстрация неконструктивного подхода Арменией, выступающей с необоснованными претензиями, раскрывает истинные намерения этой страны. Мы рекомендуем Армении вместо того, чтобы выдвигать необоснованные и противоправные претензии, заняться выполнением обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления, обеспечить вывод находящихся в регионе остатков вооруженных сил, тем самым внести вклад в региональный мир и безопасность", - подчеркнула представитель МИД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry responds to Yerevan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Qarabağın qaz təminatı ilə bağlı Ermənistanın iddiasına cavab verib

Самое читаемое

Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
17 марта 2022 г. 12:24
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
17 марта 2022 г. 11:48
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
Армия Азербайджана в Отечественной войне – образец достойного поведения
Армия Азербайджана в Отечественной войне – образец достойного поведения
19 марта 2022 г. 10:28
Предотвращено покушение на Владимира Зеленского, есть задержанные
ФотоПредотвращено покушение на Владимира Зеленского, есть задержанные
22 марта 2022 г. 03:07
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
17 марта 2022 г. 11:37
Офис президента Украины: Наступление российской армии на всех фронтах остановлено
Офис президента Украины: Наступление российской армии на всех фронтах остановлено
21 марта 2022 г. 01:18
За сутки Украина уничтожила 12 российских воздушных целей, убит генерал-лейтенант
За сутки Украина уничтожила 12 российских воздушных целей, убит генерал-лейтенант
19 марта 2022 г. 10:26
Ален Делон собирается уйти из жизни с помощью эвтаназии
Ален Делон собирается уйти из жизни с помощью эвтаназии
18 марта 2022 г. 08:15
Лукашенко пригрозил Зеленскому
Лукашенко пригрозил Зеленскому
17 марта 2022 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi