МИД ответил на необоснованные претензии Армении относительно газоснабжения Карабаха

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) ответило на очередную необоснованную претензию МИД Армении в связи с газоснабжением Карабаха.

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) ответило на очередную необоснованную претензию МИД Армении в связи с газоснабжением Карабаха.

Как сообщает Report, начальник Управления пресс-службы министерства Лейла Абдуллаева заявила, что МИД Армении пытается вмешаться во внутренние дела Азербайджана, несколько дней назад эта попытка делалась в связи с участием международных организаций в мероприятии на территории Азербайджана.

"Постоянная демонстрация неконструктивного подхода Арменией, выступающей с необоснованными претензиями, раскрывает истинные намерения этой страны. Мы рекомендуем Армении вместо того, чтобы выдвигать необоснованные и противоправные претензии, заняться выполнением обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления, обеспечить вывод находящихся в регионе остатков вооруженных сил, тем самым внести вклад в региональный мир и безопасность", - подчеркнула представитель МИД.