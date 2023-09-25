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МИД ответил Макрону: Франция не может указывать Азербайджану

МИД ответил Макрону: Франция не может указывать Азербайджану "Очередное искажение ситуации в регионе, продемонстрированное президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время интервью программе EN DIRECT на канале TF1 24 сентября - яркий пример его предвзятости и применяемых им двойных стандартов".
Внешняя политика
25 сентября 2023 г. 13:58
МИД ответил Макрону: Франция не может указывать Азербайджану

"Очередное искажение ситуации в регионе, продемонстрированное президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время интервью программе EN DIRECT на канале TF1 24 сентября - яркий пример его предвзятости и применяемых им двойных стандартов".

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, комментируя заявление Макрона, сделанное во время интервью программе EN DIRECT на канале TF1.

Официальный представитель МИД заявил, что Франция, ложно позиционирующая себя поборницей прав человека и международного права, поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана и своей основанной на геополитической конкуренции и "ориентализме" колониальной политикой пытается применить пресловутую неоколониальную практику и в регионе Южного Кавказа, выпячивает фактор христианства в азербайджано-армянском вопросе, использует религиозный аспект в отношении завершившегося конфликта, такой подход опасен и неприемлем.

"Не придающая никакого значения правам человека в рамках колониальной политики Франция не может указывать Азербайджану, на территории которого благополучно проживают многие народы и этнические меньшинства", - заявил А. Гаджизаде.

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Версия на английском языке MFA: Attempt by France to lecture Azerbaijan on human rights is unacceptable
Версия на азербайджанском языке XİN Emmanuel Makron cavab verib: "Fransa Azərbaycana dərs keçə bilməz"

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