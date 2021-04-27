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МИД ответил комиссару Совета Европы по правам человека

МИД ответил комиссару Совета Европы по правам человека "Бесчеловечные сцены" или "тревожные и унизительные образы" необходимо искать в других местах на территории Совета Европы
Внешняя политика
27 апреля 2021 г. 14:37
МИД ответил комиссару Совета Европы по правам человека

Управление пресс-службы МИД Азербайджана ответило на письмо, адресованное комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович президенту Азербайджана.

Report представляет ответ Министерства:

"Учитывая интерес, проявленный Верховным комиссаром Совета Европы по правам человека к отслеживанию событий, происходивших в последние месяцы вокруг конфликта между Арменией и Азербайджаном в области прав человека, мы хотели бы подчеркнуть, что конфликт длился почти 30 лет, вызвал огромные гуманитарные страдания и сопровождался массовыми нарушениями прав человека сотен тысяч азербайджанцев. Но все эти страдания и правонарушения под предлогом того, что они выходят за рамки мандата комиссара, остались вне поля зрения как нынешнего комиссара, так и его предшественников.

Последовавшее за этим освобождение азербайджанских земель выявило ужасающие масштабы разрушений, нанесенных Арменией этим территориям за годы незаконной оккупации. В рамках целенаправленной политики сотни исторических памятников, десятки музеев, мечетей и объектов культурного наследия были разрушены, разграблены и подверглись вандализму. Изображений и видео, демонстрирующих позорное поведение по отношению к священным местам, на которых древние мечети на оккупированных территориях осквернены и превращены в свинарники, к сожалению, очень много.

Кроме того, в ходе 44-дневной войны Армения совершила ряд ужасных военных преступлений, открыто нарушив международное гуманитарное право. Обстрел баллистическими ракетами густонаселенных жилых районов Гянджи и Барды, а также других городов Азербайджана, расположенных вдали от линии фронта, привел к гибели более сотни мирных жителей.

Опять же, все эти ужасные факты, к сожалению, были проигнорированы комиссаром Совета Европы по правам человека. И никто не может утверждать, что эти вопросы, напрямую влияющие на жизнь и права гражданского населения, выходят за рамки мандата комиссара.

На фоне всего сказанного комиссар, похоже, забыла об ограничениях, налагаемых так называемым "мандатом", и начала проявлять интерес к политически мотивированным вопросам. По сути, это еще одно проявление двойных стандартов и селективного подхода, которым Азербайджан часто подвергается со стороны различных структур Совета Европы.

Попытка описать конфликт между Арменией и Азербайджаном как "межнациональную вражду" или "жестокие отношения между этническими общинами, проживающими в Нагорном Карабахе и вокруг него", является большой ошибкой. Конфликт был развязан Арменией на основании ее необоснованных территориальных претензий к Азербайджану и сопровождался ужасными преступлениями, включая акты геноцида, этнические чистки, другие преступления против человечности, а также самые серьезные военные преступления.

Кроме того, мы хотели бы напомнить комиссару, что понятия "этнические общины, проживающие в Нагорном Карабахе и прилегающих районах", о котором она говорила в своем письме, не существует, поскольку в результате пресловутой политики этнической чистки Армении на этих территориях не осталось ни одной "этнической общины", кроме армян. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) еще в 2005 году в своей Резолюции № 1416 выразила обеспокоенность по поводу "массового изгнания населения и создания моноэтнических территорий, схожих с концепцией страшной этнической чистки".

Столь же необоснованно "сожаление" комиссара по поводу открытия в Баку Парка военных трофеев. Парк трофеев символизирует торжество международного права и справедливости над многолетней политикой агрессии и этнических чисток. Увековечивание победы в войне за свободу, суверенитет и территориальную целостность - практика, широко применяемая многими странами, в том числе во всем регионе Совета Европы. Парк, как и его аналоги в других уголках мира, послужит ярким напоминанием о том, что расизм, дискриминация и нетерпимость не имеют шансов на успех. Это место для просвещения нынешнего и будущих поколений об опасностях политики агрессии и нетерпимости и место для поиска истины.

"Бесчеловечные сцены" или "тревожные и унизительные образы" необходимо искать в других местах на территории Совета Европы, где страны прославляют свое колониальное прошлое и демонстрируют доказательства ужасных преступлений против колонизированных народов.

Через пять месяцев после окончания войны в армянском обществе все еще наблюдается проявление ненависти и азербайджанофобии. Тревожно видеть, что любой, кто осмеливается говорить о мире и мирном сосуществовании с Азербайджаном, воспринимается как "предатель" и оскорбительно именуется "азербайджанцем" и "тюрком". Более того, идеи безответственного и опасного реваншизма и нетерпимости пропагандируются на государственном уровне и, к сожалению, распространяются по всему политическому спектру в Армении.

Все эти достойные осуждения события с тех пор остались незамеченными комиссаром, включая тот факт, что власти Армении не предприняли никаких карательных мер против любого армянского чиновника за его/ее расистский подход к Азербайджану и азербайджанцам. Общественности Азербайджана не известно о каких-либо шагах комиссара в отношении столь вопиющих проявлений нетерпимости.

Таким образом, следует подчеркнуть, что письмо от 20 апреля 2021 года ставит под сомнение независимость и беспристрастность работы комиссара и что это может негативно повлиять на отношения между Офисом комиссара и Азербайджаном. Более того, тот факт, что письмо далеко не является беспристрастным обращением, наглядно демонстрирует, что оно противоречит такой благородной цели, как "содействие миру и примирению". Скорее, это придает смелости реваншистским кругам, которые рискуют процессом установления добрососедских отношений в регионе.

Азербайджан призывает комиссара быть беспристрастным, как того требует его мандат, и воздерживаться от действий и заявлений, которые могут нанести ущерб репутации Совета Европы".

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA responds to Council of Europe Commissioner for human rights
Версия на азербайджанском языке XİN Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə komissarına cavab verib

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