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МИД отверг необоснованные претензии Катрин Колонна в адрес Азербайджана

МИД отверг необоснованные претензии Катрин Колонна в адрес Азербайджана "Мы решительно осуждаем и отвергаем необоснованные претензии в адрес Азербайджана, выдвинутые министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна во время ее выступления в Сенате".
Внешняя политика
11 октября 2023 г. 22:44
МИД отверг необоснованные претензии Катрин Колонна в адрес Азербайджана

"Мы решительно осуждаем и отвергаем необоснованные претензии в адрес Азербайджана, выдвинутые министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна во время ее выступления в Сенате".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по поводу обвинений, высказанных министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Заявление французского министра о том, что уход армян, добровольно покинувших Карабахский регион Азербайджана, без применения какой-либо силы, было запланировано Азербайджаном, показывает, что вопреки мнению международных организаций и даже заявлению премьер-министра Армении от 21 сентября Франция действует в интересах продолжения своей коварной политики.

Немыслимо, что Франция, поддерживавшая Армению, которая была оккупирующей стороной, теперь говорит о справедливости и международном праве.

В течение последних трех лет после 44-дневной Карабахской войны, вместо того, чтобы выступать с необоснованными инициативами Совета Безопасности ООН, французская сторона должна была указать Армении правильное направление, чтобы положить конец незаконной деятельности и вывести армянские вооруженные силы с наших территорий, и таким образом это бы стало реальным вкладом в дело мира и безопасности в регионе.

Еще раз напоминаем французской стороне, что разговоры с Азербайджаном языком угроз и давления не могут принести никаких результатов, и подобные деструктивные действия должны быть немедленно прекращены.

Все шаги против суверенитета и территориальной целостности нашей страны будут решительно пресекаться", - отмечается в заявлении МИД.

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Версия на азербайджанском языке XİN Katrin Kolonanın Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi əsassız iddiaları rədd edib

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