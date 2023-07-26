МИД: отправка Арменией конвоев под предлогом "гуманитарного груза" без согласования - посягательство на территориальную целостность Азербайджана

Отправка армянской стороной, которая не в силах переварить существование Лачынского погранично-пропускного пункта, учрежденного Азербайджанской Республикой в целях контроля за своими границами и предотвращения армянских провокаций, без согласования с наше

Отправка армянской стороной, которая не в силах переварить существование Лачынского погранично-пропускного пункта, учрежденного Азербайджанской Республикой в целях контроля за своими границами и предотвращения армянских провокаций, без согласования с нашей страной автомобильных конвоев под предлогом "гуманитарного груза" на суверенные азербайджанские территории является посягательством на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, очередной провокацией против Лачинского ППП.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении азербайджанского МИД.

В ведомстве отметили, что такой шаг армянской стороны сразу после переговоров в Москве, где, в том числе, велись подробные обсуждения нынешней ситуации, свидетельствует о том, что эта страна неискренне относится к процессу и намерена ввести в заблуждение международное сообщество, обострив ситуацию.

"Упомянутая провокация армянской стороны, обстрел наших пограничников в Лачыне 15 июня, включая попытку контрабанды, является наглядным примером того, что эта страна не отказывается от своей коварной агрессивной политики.

Эта провокация еще раз показывает, что заявления Армении о "напряженной гуманитарной ситуации в регионе" являются не чем иным, как намерением продолжать манипулятивные и противоправные действия.

Отклонение армянской стороной выдвинутого Азербайджаном ряда предложений, включая использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных путей для удовлетворения потребностей армянских жителей, который был поддержан Европейским Союзом, Международным комитетом Красного Креста, а также перевозки грузов МККК по указанным Азербайджаном дорогам, препятствование гуманитарной деятельности, блокировка доступа к территории путем возведения бетонных барьеров на альтернативных дорогах указывает на то, что заявления Армении о гуманитарной ситуации являются политическим шантажом. Эти шаги, наряду с политизацией гуманитарной деятельности, противоречат заявлениям о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Тот факт, что Армения сделала миссию и дипломатический корпус Европейского Союза в этой стране инструментом в вышеупомянутой провокации показал, что это был заранее спланированный шаг.

Мы еще раз требуем от Армении прекратить подобные провокации", - подчеркнули в МИД Азербайджана.