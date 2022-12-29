МИД: Отношения с соседями оставались приоритетом для Азербайджана и в этом году

Отношения с соседями оставались приоритетом для Азербайджана и в этом году.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, посвященном итогам 2022 года.
Отмечается, что Азербайджанская Республика в течение 2022 года под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева успешно придерживалась независимого, открытого, прагматичного и опирающегося на национальные интересы курса внешней политики:
"На фоне возросшей напряженности в системе международных отношений и возникших в связи с этим вызовов наша внешняя политика направлена на обеспечение национальных интересов нашего государства в соответствии с нормами и принципами международного права, укрепление территориальной целостности Азербайджана, в том числе создание благоприятной внешней среды для национальной безопасности и социально-экономического развития.
В течение 2022 года были приняты практические меры по дальнейшему развитию двусторонних отношений с иностранными государствами. Отношения с соседями оставались приоритетом для Азербайджана и в этом году".