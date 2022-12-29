МИД: Отношения с соседями оставались приоритетом для Азербайджана и в этом году

МИД: Отношения с соседями оставались приоритетом для Азербайджана и в этом году

Отношения с соседями были приоритетом для Азербайджана и в этом году.

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Отношения с соседями оставались приоритетом для Азербайджана и в этом году. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, посвященном итогам 2022 года. Отмечается, что Азербайджанская Республика в течение 2022 года под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева успешно придерживалась независимого, открытого, прагматичного и опирающегося на национальные интересы курса внешней политики: "На фоне возросшей напряженности в системе международных отношений и возникших в связи с этим вызовов наша внешняя политика направлена на обеспечение национальных интересов нашего государства в соответствии с нормами и принципами международного права, укрепление территориальной целостности Азербайджана, в том числе создание благоприятной внешней среды для национальной безопасности и социально-экономического развития. В течение 2022 года были приняты практические меры по дальнейшему развитию двусторонних отношений с иностранными государствами. Отношения с соседями оставались приоритетом для Азербайджана и в этом году". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке MFA: ‘Relations of Azerbaijan with its neighbors remained a priority this year’