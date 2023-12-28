О нас

МИД: Отношения между Азербайджаном и Китаем очень важны для нас

МИД: Отношения между Азербайджаном и Китаем очень важны для нас Азербайджано-китайские отношения очень важны для нашей страны.
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 17:02
МИД: Отношения между Азербайджаном и Китаем очень важны для нас

Азербайджано-китайские отношения очень важны для нашей страны.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

Министр отметил, что между лидерами двух стран существуют прекрасные отношения: "Мы видим растущий интерес Китая к Южному Кавказу. Кроме того, двусторонние отношения также развиваются по восходящей линии. В этом году произошел значительный рост посещаемости нашей страны китайскими туристами. Также проводится работа по расширению сотрудничества в сфере туризма. Делегация Китая находится с визитом в Азербайджане. Основной целью визита является использование Среднего коридора для перевозки китайских товаров. Мы станем свидетелями дальнейшего расширения двусторонних отношений".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Relations with China are very important for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Azərbaycan-Çin münasibətləri bizim üçün çox önəmlidir"

Экслюзивные новости

Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi