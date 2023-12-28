МИД: Отношения между Азербайджаном и Китаем очень важны для нас

Азербайджано-китайские отношения очень важны для нашей страны.

Азербайджано-китайские отношения очень важны для нашей страны.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

Министр отметил, что между лидерами двух стран существуют прекрасные отношения: "Мы видим растущий интерес Китая к Южному Кавказу. Кроме того, двусторонние отношения также развиваются по восходящей линии. В этом году произошел значительный рост посещаемости нашей страны китайскими туристами. Также проводится работа по расширению сотрудничества в сфере туризма. Делегация Китая находится с визитом в Азербайджане. Основной целью визита является использование Среднего коридора для перевозки китайских товаров. Мы станем свидетелями дальнейшего расширения двусторонних отношений".