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МИД: Отчеты Армении о том, что она не производит и не устанавливает мины, ложные

МИД: Отчеты Армении о том, что она не производит и не устанавливает мины, ложные "Вызывает сожаление, что армянская сторона уклоняется от вопроса о минных угрозах, которые создает Азербайджану последние 30 лет, и отрицает ответственность".
Внешняя политика
1 мая 2023 г. 17:47
МИД: Отчеты Армении о том, что она не производит и не устанавливает мины, ложные

"Вызывает сожаление, что армянская сторона уклоняется от вопроса о минных угрозах, которые создает Азербайджану последние 30 лет, и отрицает ответственность".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана к высказываниям пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, озвученным в интервью радио "Свобода".

Сообщается, что представленные международным организациям отчеты Армении о том, что она не производит и не устанавливает мины, основаны на лжи. Это нашло подтверждение на слушаниях в Международном суде.

"В то же время совершенно неверно представлять решение суда об отсрочке принятия решения по сути минного вопроса как отклонение этого вопроса судом. Понятно, что это временное решение не освобождает Армению от обязательств в связи с прекращением установки на территории Азербайджана мин и минных ловушек, перевозки на территорию Азербайджана мин 2021-го года производства по Лачынской дороге и предоставлением точных карт минных полей", - отметили в МИД Азербайджана.

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Версия на английском языке MFA: Armenia’s reports that it doesn’t produce or plant mines false
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistanın mina istehsal etmədiyi və basdırmadığı barədə hesabatları yalandır"

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