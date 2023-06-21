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МИД Азербайджана: Отчет Комиссии СЕ доказывает наличие ненависти и нетерпимости на госуровне в Армении

МИД Азербайджана: Отчет Комиссии СЕ доказывает наличие ненависти и нетерпимости на госуровне в Армении Отчет Комиссии Совета Европы по борьбе с расизмом и нетерпимостью об Армении еще раз доказывает ненависть и нетерпимость в стране на государственном уровне.
Внешняя политика
21 июня 2023 г. 11:12
МИД Азербайджана: Отчет Комиссии СЕ доказывает наличие ненависти и нетерпимости на госуровне в Армении

Отчет Комиссии Совета Европы по борьбе с расизмом и нетерпимостью по Армении еще раз доказывает существование разжигания ненависти и нетерпимости в этой стране на государственном уровне.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

"Комиссия Совета Европы по борьбе с расизмом и нетерпимостью опубликовала отчет по Армении: недостаточные меры по борьбе с разжиганием ненависти и дискриминацией. В Армении нет инициативы по пресечению разжигания ненависти; ссылка на “армянскую идентичность” часто используется не по назначению для разжигания нетерпимости и разжигания ненависти в речах и действиях, отсутствуют всеобъемлющие антидискриминационные правовые положения. Это еще раз доказывает ненависть и нетерпимость на государственном уровне в Армении", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке XİN: “AŞ Komissiyasının hesabatı Ermənistanda dövlət səviyyəsində nifrət və dözümsüzlüyün olduğunu təsdiqləyir”
Версия на английском языке Azerbaijan's MFA: Report of Council of Europe's Commission proves state level hatred, intolerance in Armenia

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