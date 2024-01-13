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МИД: Отчет комиссара Совета Европы не отражает фундаментальных реалий

МИД: Отчет комиссара Совета Европы не отражает фундаментальных реалий В МИД Азербайджана заявили, что отчет комиссара Совета Европы по правам человека по итогам визита в Армению и Азербайджан не отражает фундаментальных реалий.
Внешняя политика
13 января 2024 г. 10:35
МИД: Отчет комиссара Совета Европы не отражает фундаментальных реалий

В МИД Азербайджана заявили, что отчет комиссара Совета Европы по правам человека по итогам визита в Армению и Азербайджан не отражает фундаментальных реалий.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к отчету.

"Отчет, подготовленный после визита, к сожалению, не отражает фундаментальных реалий, связанных с общим состоянием прав человека всех людей, пострадавших от конфликта, инициированного Арменией и приведшего к почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий", - отметили в МИД.

Было отмечено, что агрессия Армении против Азербайджана, как известно, привела к систематическим актам этнических чисток, военным преступлениям и насильственному переселению сотен тысяч азербайджанцев, в том числе детей, стариков и женщин.

"Агрессия Армении нарушила основные права десятков тысяч детей, включая право на жизнь, образование, безопасность, защиту и здоровье. Мы надеялись, что подобные свидетельства, вызвавшие вражду между двумя народами региона, будут адекватно освещены в наблюдениях комиссара", - говорится в комментарии.

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Версия на английском языке MFA: Report by Council of Europe does not genuinely reflect fundamental realities
Версия на азербайджанском языке XİN: "Avropa Şurasının hazırladığı hesabat fundamental reallıqları həqiqi mənada əks etdirmir"

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