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МИД: Осуждаем сфабрикованные обвинения и т.н. "судебный процесс" в отношении азербайджанских военнослужащих

МИД: Осуждаем сфабрикованные обвинения и т.н. "судебный процесс" в отношении азербайджанских военнослужащих Решительно осуждаем организованный в Армении так называемый "судебный процесс" над военнослужащими Азербайджанской армии Бабировым Агшином Габиль оглы и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглы, пропавшими без вести в начале апреля этого года в Шахбузском районе Н
Внешняя политика
8 мая 2023 г. 19:36
МИД: Осуждаем сфабрикованные обвинения и т.н. судебный процесс в отношении азербайджанских военнослужащих

Решительно осуждаем организованный в Армении так называемый "судебный процесс" над военнослужащими Азербайджанской армии Бабировым Агшином Габиль оглы и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглы, пропавшими без вести в начале апреля этого года в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики на границе с Арменией и взятых в плен со стороны Армении, а также так называемое "решение" об аресте Агшина Бабирова.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии МИД.

"Подвергающая азербайджанских солдат жестоким физическим пыткам Армения подобными "судебными процессами" подвергает их также моральным и психологическим пыткам.

Подобным безответственным поведением Армения еще раз демонстрирует, что игнорирует правовую ответственность, которую несет в соответствии с международным гуманитарным правом, а также призывы международного сообщества к освобождению заложников и принципы гуманизма.

Тот факт, что армянская сторона своим шагом не проявила взаимности в связи с мерами по установлению доверия, принимаемыми нашей страной, немедленно и без каких-либо предварительных условий возвращающей армянских заложников, в частности, более 10 военнослужащих, которые, заблудившись, пересекли границу с Азербайджаном, свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мерах по установлению мира и доверия в регионе. Ответственность за подрыв таким подходом усилий по созданию доверия полностью ложится на армянскую сторону.

Армения должна положить конец этой деятельности, сопровождающейся грубыми нарушениями международного гуманитарного права, немедленно освободить заложников.

Призываем все международное сообщество, соответствующие международные организации и неправительственные организации оказать серьезное влияние и давление на Армению с целью скорейшего освобождения наших попавших в плен военнослужащих и их воссоединения с семьями", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке MFA: Azerbaijan condemns fabricated accusations, “trial” against Azerbaijani servicemen
Версия на азербайджанском языке XİN: "Girov götürülmüş Azərbaycan hərbçilərinə qarşı qurama iddia və “məhkəmə prosesi”ni qınayırıq"

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