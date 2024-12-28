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МИД: Осуществлена репатриация 295 граждан Азербайджана из Ирака

МИД: Осуществлена репатриация 295 граждан Азербайджана из Ирака За последние годы была осуществлена репатриация из Ирака в страну 295 граждан Азербайджана, включая 288 детей и 7 женщин.
Внешняя политика
28 декабря 2024 г. 16:37
МИД: Осуществлена репатриация 295 граждан Азербайджана из Ирака

За последние годы была осуществлена репатриация из Ирака в страну 295 граждан Азербайджана, включая 288 детей и 7 женщин.

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел (МИД) по итогам 2024 года.

В течение года были проведены консульские консультации между Азербайджаном и Ираком, Венгрией, Турцией, Черногорией, Казахстаном, Таджикистаном, Люксембургом, Россией, Ираном, Узбекистаном, Колумбией, Грузией.

Подписаны Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Азербайджана и министерствами иностранных дел Венгрии, Таджикистана и Пакистана о сотрудничестве в консульской сфере, двусторонние соглашения с Албанией, Марокко, Саудовской Аравией и Гамбией. В 2024 году в соответствии с “Соглашением между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения” 382 человека были реадмиссированы в нашу страну.

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Версия на азербайджанском языке XİN: İraqdan 295 Azərbaycan vətəndaşının repatriasiyası həyata keçirilib

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