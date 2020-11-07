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МИД осудил вооруженное нападение на консульство Азербайджана в Харькове

МИД осудил вооруженное нападение на консульство Азербайджана в Харькове "Мы решительно осуждаем нападения радикальных армянских сил на дипломатов Азербайджана за рубежом"
Внешняя политика
7 ноября 2020 г. 12:37
МИД осудил вооруженное нападение на консульство Азербайджана в Харькове

МИД Азербайджана выступил с заявлением, осуждающим обстрел здания Почетного консульства Азербайджана в городе Харьков (Украина).

В поступившем Report сообщении управления пресс-службы МИД говорится:

"В ночь с 6 на 7 ноября текущего года около 2:30 часов здание Почетного консульства Азербайджанской Республики в городе Харькове было обстреляно из огнестрельного оружия. По двери и окнам здания консульства было осуществлено 6 выстрелов. Никто из сотрудников консульства не пострадал, так как ночью в здании никого не было. Мы хотели бы отметить, что камеры видеонаблюдения Почетного консульства зафиксировали двух людей, совершивших это нападение.

Полиция города Харьков начала уголовное дело в связи с нападением на здание консульства.

Учитывая, что в последнее время дипломатическим представительствам Азербайджана за рубежом постоянно угрожают радикальные армянские силы, это нападение на наше Почетное консульство в Харькове должно рассматриваться именно в контексте этих угроз.

Мы решительно осуждаем нападения радикальных армянских сил на дипломатов Азербайджана за рубежом, а также на членов местной азербайджанской общины, эти нападения представляют серьезную угрозу для жизни наших соотечественников. Соответствующие структуры нашей страны будут осуществлять взаимодействие и сотрудничество с местными правоохранительными структурами в зарубежных странах для того, чтобы ответственные за подобные преступления, совершенные против граждан Азербайджана и членов местной азербайджанской общины за рубежом, ответили перед законом".

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