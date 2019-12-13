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МИД Азербайджана осудил резолюцию Сената США о признании т.н. "геноцида армян"

МИД осудил резолюцию Сената США о признании "геноцида армян"

"Принятая 12 декабря этого года Сенатом США резолюция по признанию т.н. "геноцида армян" является попыткой фальсификации истории и использования в качестве политического давления". 

Как сообщает Report, об этом заявила начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. 

"Ссылка в тексте резолюции на противоречивые и довольно подозрительные с научно-исторической точки зрения источники доказывает, что резолюция была подготовлена на непрофессиональном уровне и служит исключительно грязным целям армянских лоббистских кругов. История должна исследоваться историками по принципам исторической объективности", - заявила Л.Абдуллаева. 

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