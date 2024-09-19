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МИД: Организованные в Комиссии Тома Лантоса слушания - проявление неуважения к суверенитету Азербайджана

МИД: Организованные в Комиссии Тома Лантоса слушания - проявление неуважения к суверенитету Азербайджана МИД: Организованные в Комиссии Тома Лантоса слушания - проявление неуважения к суверенитету Азербайджана
Внешняя политика
19 сентября 2024 г. 20:59
МИД: Организованные в Комиссии Тома Лантоса слушания - проявление неуважения к суверенитету Азербайджана

Организованные сегодня в Комиссии по правам человека Тома Лантоса в Конгрессе США слушания на тему "Права человека в Азербайджане после падения Нагорного Карабаха" являются открытым проявлением неуважения к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

По словам Гаджизаде, это также очередное свидетельство того, как некоторые американские политики, прикрываясь "правами человека", искажают ситуацию в Азербайджане.

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Версия на английском языке MFA: Hearing held in US Congress is aimed at deteriorating Azerbaijan-US relations
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: ABŞ Konqresinin komissiyasında keçirilən dinləmələrin məqsədi Azərbaycanla münasibətləri gərginləşdirməkdir

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