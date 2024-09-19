МИД: Организованные в Комиссии Тома Лантоса слушания - проявление неуважения к суверенитету Азербайджана

МИД: Организованные в Комиссии Тома Лантоса слушания - проявление неуважения к суверенитету Азербайджана

Организованные сегодня в Комиссии по правам человека Тома Лантоса в Конгрессе США слушания на тему "Права человека в Азербайджане после падения Нагорного Карабаха" являются открытым проявлением неуважения к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

По словам Гаджизаде, это также очередное свидетельство того, как некоторые американские политики, прикрываясь "правами человека", искажают ситуацию в Азербайджане.

Новость дополняется