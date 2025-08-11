МИД опубликовал текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

МИД опубликовал текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана опубликовало текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, в документе говорится:

8 августа 2025 года при участии президента Азербайджанской Республики, президента Соединенных Штатов Америки и премьер-министра Республики Армения министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали текст "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения".

С текстом парафированного Соглашения на английском языке можно ознакомиться по этой ссылке . С неофициальным переводом на азербайджанский язык можно ознакомиться по этой ссылке .

Кроме того, после совместного обращения министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ по поводу аннулирования Минского процесса и связанных с ним структур (личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, находящемуся на обсуждении Минской конференции, и Группы высокоуровневого планирования), сегодня проект решения Совета министров ОБСЕ об аннулировании был распространен среди государств-участников ОБСЕ. Их призвали поддержать необходимые процедуры для принятия данного решения.