Внешняя политика
11 августа 2025 г. 17:01
МИД опубликовал текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана опубликовало текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, в документе говорится:

8 августа 2025 года при участии президента Азербайджанской Республики, президента Соединенных Штатов Америки и премьер-министра Республики Армения министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали текст "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения".

С текстом парафированного Соглашения на английском языке можно ознакомиться по этой ссылке. С неофициальным переводом на азербайджанский язык можно ознакомиться по этой ссылке.

Кроме того, после совместного обращения министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ по поводу аннулирования Минского процесса и связанных с ним структур (личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, находящемуся на обсуждении Минской конференции, и Группы высокоуровневого планирования), сегодня проект решения Совета министров ОБСЕ об аннулировании был распространен среди государств-участников ОБСЕ. Их призвали поддержать необходимые процедуры для принятия данного решения.

