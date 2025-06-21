МИД: Около 60 граждан Италии эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Около 60 граждан Италии эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Около 60 граждан Италии эвакуированы до сих пор из Ирана в Азербайджан через пограничный контрольно-пропускной пункт "Астара".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Италии.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что уже осуществлено два раунда эвакуации граждан Италии из Ирана в Азербайджан.

"Вторая группа в составе 24 человек выехали ранним утром из иранской столицы в город Астара при содействии посольства Италии в Тегеране. Группу встретили представители посольства Италии в Баку, затем они отправились в аэропорт столицы Азербайджана для последующего вылета в Италию на первых доступных рейсах", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в рамках первого раунда эвакуации из Ирана в Азербайджан выехали 34 гражданина Италии.