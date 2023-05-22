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МИД: Односторонние резолюции конгрессменов США наносят ущерб мирным переговорам

МИД: Односторонние резолюции конгрессменов США наносят ущерб мирным переговорам Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым находится с рабочим визитом в США.
Внешняя политика
22 мая 2023 г. 13:48
МИД: Односторонние резолюции конгрессменов США наносят ущерб мирным переговорам

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым находится с рабочим визитом в США.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Делегация встретилась с членами Сената США сенатором Томом Котоном, сенатором Беном Кардином, членами Палаты представителей Конгресса Джеком Бергманом, Чаком Флайшменом, Майком Эзелем и Робертом Адерхолтом.

На встречах стороны были проинформированы о двусторонних отношениях между США и Азербайджаном, о процессах, происходящих в регионе, а также о минных угрозах.

На встречах было подчеркнуто, что неправдоподобная и необоснованная информация, которую радикальные армянские организации, действующие в США, представили членам конгресса в связи с учреждением пограничного пункта пропуска "Лачын", и выдвижение в этом контексте членами конгресса США односторонних резолюций, не служащих национальным интересам США, наносят ущерб отношениям между двумя странами, а также текущим мирным переговорам.

На встречах состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоMFA: US congressmen's unilateral resolutions harm peace talks
Версия на азербайджанском языке ФотоXİN: "ABŞ konqresmenlərinin birtərəfli qətnamələr irəli sürməsi sülh danışıqlarına zərər verir"

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