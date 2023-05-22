МИД: Односторонние резолюции конгрессменов США наносят ущерб мирным переговорам

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым находится с рабочим визитом в США.

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым находится с рабочим визитом в США.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Делегация встретилась с членами Сената США сенатором Томом Котоном, сенатором Беном Кардином, членами Палаты представителей Конгресса Джеком Бергманом, Чаком Флайшменом, Майком Эзелем и Робертом Адерхолтом.

На встречах стороны были проинформированы о двусторонних отношениях между США и Азербайджаном, о процессах, происходящих в регионе, а также о минных угрозах.

На встречах было подчеркнуто, что неправдоподобная и необоснованная информация, которую радикальные армянские организации, действующие в США, представили членам конгресса в связи с учреждением пограничного пункта пропуска "Лачын", и выдвижение в этом контексте членами конгресса США односторонних резолюций, не служащих национальным интересам США, наносят ущерб отношениям между двумя странами, а также текущим мирным переговорам.

На встречах состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.