МИД: Обвинения Армении против Азербайджана и Турции в создании блокады не имеют ничего общего с реальностью

МИД: Обвинения Армении против Азербайджана и Турции в создании блокады не имеют ничего общего с реальностью

"Обвинения Армении против Азербайджана и Турции в создании блокады не имеют ничего общего с реальностью".

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"Обвинения Армении против Азербайджана и Турции в создании блокады не имеют ничего общего с реальностью". Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по поводу претензий, высказанных Н.Пашиняном во время его выступления в Европарламенте. "Общеизвестно, что Армения изолирована от региональных проектов из-за военной агрессии и территориальных претензий. Более того, похоже, что Армения не намерена прекращать это и после освобождения Азербайджаном своих территорий. Армянская сторона прекрасно осознает, что существует обязанность организовать беспрепятственное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях и одновременно обеспечить безопасность в этом направлении. Армения также обязана обеспечить строительство новых транспортных коммуникаций, соединяющих западные регионы Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой. К сожалению, эта страна снова упускает такую ​​возможность. Подписание Соглашения о строительстве автомобильных и железных дорог, которые соединят Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Исламской Республики Иран, еще раз показывает, что в отличие от Армении, Азербайджан постоянно вносит положительный вклад в развитие транспортных коридоров в регионе, используя альтернативные маршруты", - говорится в сообщении МИД. Подпишитесь на наш Telegram канал