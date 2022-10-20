МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей

Вопрос об отправке в Армению "миссии по оценке потребностей ОБСЕ" никогда не обсуждался ни одним коллективным органом ОБСЕ, принимающим решения, и в результате, никакого решения по этому вопросу принято не было.

Вопрос об отправке в Армению "миссии по оценке потребностей ОБСЕ" никогда не обсуждался ни одним коллективным органом ОБСЕ, обладающей правом принятия решений, что означает, что его не было.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана (МИД).

"Таким образом, любая группа, называемая "Миссия ОБСЕ по оценке потребностей в Армении", не имеет мандата ОБСЕ, не может быть каким-либо образом связана с ОБСЕ, и ни один из ее результатов или отчетов не может быть принят в качестве документа ОБСЕ", - отметили в МИД Азербайджана.

В заявлении также отмечается, что эта односторонняя инициатива Армении является не чем иным, как частным визитом группы из представителей нескольких государств-участников, и любой результат такого визита будет оцениваться соответствующим образом.

Помимо этого, МИД отмечает, что такое необдуманное одностороннее действие Председательства и Секретариата ОБСЕ противоречит основным принципам любого ответственного и заслуживающего доверия посредничества и укрепления доверия, которые требуют, среди прочего, согласия сторон, беспристрастности посредников и соблюдения государствами обязательств по международному праву.