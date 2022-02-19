МИД обратился к сдавшим первый этап экзамена по приему на работу

МИД обратился к сдавшим первый этап экзамена по приему на работу

Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к кандидатам, прошедшим первый этап экзамена по приему на дипломатическую службу.

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Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к кандидатам, прошедшим первый этап экзамена по приему на дипломатическую службу. Как передает Report, об этом сообщается на странице министерства в Facebook. “22 февраля 2022 года в МИД запланирована встреча со 113 кандидатами, прошедшими во второй этап экзамена, проведенного Государственным экзаменационным центром. Собеседование с отобранными кандидатами состоится в конце марта - начале апреля нынешнего года”, - отмечается в сообщении ведомства. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram