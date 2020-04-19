​МИД обратился к гражданам, желающим вернуться из России на родину

Создан новый онлайн-портал, предназначенный для регистрации граждан Азербайджана, желающих вернуться из-за рубежа на родину во время особого карантинного режима, применяемого против распространения COVID-19 на территории Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщили из Министерства иностранных дел Азербайджана.

Временно находящиеся на территории России и желающие вернуться в Азербайджан граждане при регистрации на сайте www.evegedirem.info встанут в электронную очередь и таким образом им будет оказана помощь в возвращении на родину.

«Процесс регистрация начался с 18 апреля и продолжится до 00:00 мск 23 апреля.

В соответствии с порядком регистрации на портале будут назначены даты возвращения граждан в Азербайджан, а также урегулированы вопросы в обеспечении их пропуска в установленном количестве на погранично-пропускных пунктах.

Напомним, что каждый вернувшийся гражданин будет размещен на карантине», - отмечено в сообщении.