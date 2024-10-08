О нас

МИД: Обращений по поводу эвакуации граждан Азербайджана из Ливана не поступало

МИД: Обращений по поводу эвакуации граждан Азербайджана из Ливана не поступало В дипломатическое представительство официального Баку в Ливане не поступало обращений от азербайджанцев по поводу эвакуации.
Внешняя политика
8 октября 2024 г. 10:01
МИД: Обращений по поводу эвакуации граждан Азербайджана из Ливана не поступало

В дипломатическое представительство официального Баку в Ливане не поступало обращений от азербайджанцев по поводу эвакуации.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана в ответ на запрос Report.

Отметим, что на фоне эскалации боевых действий между Израилем и "Хезболлах" и опасений по поводу разрастания конфликта на Ближнем Востоке страны ЕС продолжают эвакуировать своих граждан из Ливана. США и Великобритания также решили эвакуировать своих граждан.

Ранее сообщалось, что Турция планирует эвакуировать своих граждан из Ливана 9 октября. Это связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Baku says no requests received regarding evacuation of Azerbaijani citizens from Lebanon
Версия на азербайджанском языке XİN: Azərbaycan vətəndaşlarının Livandan təxliyəsi ilə bağlı müraciət olmayıb

Другие новости из категории

В мексиканском СМИ в очередной раз разоблачена армянская ложь
В мексиканском СМИ в очередной раз разоблачена армянская ложь
8 октября 2024 г. 05:50
В Москве состоялся неформальный обед глав государств и правительств СНГ
В Москве состоялся неформальный обед глав государств и правительств СНГ
8 октября 2024 г. 00:05
У посольства Израиля в Баку приспустили флаг в память о жертвах нападения ХАМАС
У посольства Израиля в Баку приспустили флаг в память о жертвах нападения ХАМАС
7 октября 2024 г. 21:36
Коротченко о французском контрафакте, поступающем в России через Армению
Коротченко о французском контрафакте, поступающем в России через Армению
7 октября 2024 г. 20:41
Грузия считает неприемлемыми дебаты по Азербайджану в ПАСЕ без присутствия его делегации
Грузия считает неприемлемыми дебаты по Азербайджану в ПАСЕ без присутствия его делегации
7 октября 2024 г. 20:34
Коротченко: Азербайджан внес колоссальный вклад в победу в ВОВ
Коротченко: Азербайджан внес колоссальный вклад в победу в ВОВ
7 октября 2024 г. 19:38
Мушфиг Алескерли: Большинство инструментов влияния США и Европы управляются из единого центра
ВидеоМушфиг Алескерли: Большинство "инструментов влияния" США и Европы управляются из единого центра
7 октября 2024 г. 19:33
Коротченко: Вашингтону, Парижу и Брюсселю не нужен мир на Южном Кавказе
Коротченко: Вашингтону, Парижу и Брюсселю не нужен мир на Южном Кавказе
7 октября 2024 г. 19:16
Коротченко: Вклад Азербайджана в саммит стран СНГ будет одним из определяющих
Коротченко: Вклад Азербайджана в саммит стран СНГ будет одним из определяющих
7 октября 2024 г. 18:58
Путин проведет двусторонние встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
Путин проведет двусторонние встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
7 октября 2024 г. 18:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi