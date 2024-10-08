МИД: Обращений по поводу эвакуации граждан Азербайджана из Ливана не поступало

В дипломатическое представительство официального Баку в Ливане не поступало обращений от азербайджанцев по поводу эвакуации.

В дипломатическое представительство официального Баку в Ливане не поступало обращений от азербайджанцев по поводу эвакуации.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана в ответ на запрос Report.

Отметим, что на фоне эскалации боевых действий между Израилем и "Хезболлах" и опасений по поводу разрастания конфликта на Ближнем Востоке страны ЕС продолжают эвакуировать своих граждан из Ливана. США и Великобритания также решили эвакуировать своих граждан.

Ранее сообщалось, что Турция планирует эвакуировать своих граждан из Ливана 9 октября. Это связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке.