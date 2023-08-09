МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, желающих приехать в Азербайджан в связи с 74-м Международным конгрессом астронавтики.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, желающих приехать в Азербайджан в связи с 74-м Международным конгрессом астронавтики.

Как сообщили Report в МИД, иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджанскую Республику в связи с 74-м Международным конгрессом астронавтики, могут получить визу в международных аэропортах Азербайджанской Республики с 20 сентября по 7 октября 2023 года.

Процедура оформления однократной или многократной электронной визы, выдаваемой через систему "ASAN Visa", осуществляется Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. Пребывание в стране по однократной электронной визе, выданной в течение трех рабочих дней через систему "ASAN Visa", устанавливается на срок до 30 дней, многократной электронной визы - на срок до 90 дней.

Также через систему ASAN Visa, независимо от нерабочих и праздничных дней, иностранцы и лица без гражданства могут подать заявку на получение одноразовой электронной визы в ускоренном порядке в течение трех часов, посетив сайт www.evisa.gov.az .

Выдача виз в международных аэропортах Азербайджанской Республики через систему ASAN Visa, а также осуществление связанных с визой платежей через систему "ASAN pay" обеспечиваются Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.