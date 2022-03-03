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МИД: Обеспечен переход 540 человек из России в Азербайджан

МИД: Обеспечен переход 540 человек из России в Азербайджан С 23 по 28 февраля 2022 года через российско-азербайджанскую сухопутную госграницу обеспечен переход 540 человек.
Внешняя политика
3 марта 2022 г. 18:55
МИД: Обеспечен переход 540 человек из России в Азербайджан

С 23 по 28 февраля 2022 года через российско-азербайджанскую сухопутную госграницу обеспечен переход 540 человек.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Для осуществления пограничного перехода в Республику Дагестан Российской Федерации была направлена рабочая группа в составе сотрудников Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Рабочая группа осуществляла регистрацию граждан Азербайджанской Республики и членов их семей, желающих пересечь границу, и оказывала им необходимую консульскую помощь.

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