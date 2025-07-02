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МИД: Баку считает недопустимым отсутствие должных действий со стороны РФ после инцидента с AZAL

МИД: Баку считает недопустимым отсутствие должных действий со стороны РФ после инцидента с AZAL МИД о крушении самолета AZAL: Баку считает недопустимым отсутствие с должных действий со стороны РФ и ждет компенсации
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 17:45
МИД: Баку считает недопустимым отсутствие должных действий со стороны РФ после инцидента с AZAL

Азербайджан считает недопустимым отсутствие с российской стороны должных действий после сбития пассажирского самолета AZAL в воздушном пространстве России в декабре прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявил замглавы МИД Араз Азимов на встрече с послом РФ Михаилом Евдокимовым.

Послу напомнили, что инцидент со сбитием пассажирского самолета AZAL и без того оказал негативное влияние на двусторонние отношения Азербайджана и Росии.

В МИД подчеркнули, что Баку считает недопустимым отсутствие с российской стороны должных действий после данного инцидента, а также попытки исказить факты и распространить дезинформацию об Азербайджане руками официальных лиц и представителей российских СМИ.

Азербайджанская сторона ожидает от России полного и прозрачного расследования катастрофы AZAL, привлечения виновных к ответственности и выплаты компенсаций пострадавшим, эти шаги имеют большое значение для устранения негативной атмосферы в двусторонних отношениях, сообщили Евдокимову в МИД.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Rusiyada AZAL-ın təyyarəsinin vurulması ilə bağlı Azərbaycana qarşı dezinformasiyanın aparılması yolverilməzdir

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