МИД: Баку считает недопустимым отсутствие должных действий со стороны РФ после инцидента с AZAL

МИД о крушении самолета AZAL: Баку считает недопустимым отсутствие с должных действий со стороны РФ и ждет компенсации

Азербайджан считает недопустимым отсутствие с российской стороны должных действий после сбития пассажирского самолета AZAL в воздушном пространстве России в декабре прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявил замглавы МИД Араз Азимов на встрече с послом РФ Михаилом Евдокимовым.

Послу напомнили, что инцидент со сбитием пассажирского самолета AZAL и без того оказал негативное влияние на двусторонние отношения Азербайджана и Росии.

В МИД подчеркнули, что Баку считает недопустимым отсутствие с российской стороны должных действий после данного инцидента, а также попытки исказить факты и распространить дезинформацию об Азербайджане руками официальных лиц и представителей российских СМИ.

Азербайджанская сторона ожидает от России полного и прозрачного расследования катастрофы AZAL, привлечения виновных к ответственности и выплаты компенсаций пострадавшим, эти шаги имеют большое значение для устранения негативной атмосферы в двусторонних отношениях, сообщили Евдокимову в МИД.