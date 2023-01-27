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МИД Нидерландов осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

МИД Нидерландов осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране Министерство иностранных дел Королевства Нидерландов осудило нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 19:20
МИД Нидерландов осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Министерство иностранных дел Королевства Нидерландов осудило нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Нидерландов в Twitter.

"Мы осуждаем террористическое нападение на посольство Азербайджана в Иране. Любое нападение на диппредставительство и его персонал абсолютно неприемлемо. Мы выражаем соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался через пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.

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Версия на английском языке Dutch Foreign Ministry condemns attack on Azerbaijani embassy in Tehran
Версия на азербайджанском языке Niderland XİN Tehrandakı səfirliyə hücumu pisləyib

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