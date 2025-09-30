МИД Нидерландов: Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном внесло вклад в стабильность региона

Мы очень довольны последними событиями в регионе, в частности достигнутым соглашением между Арменией и Азербайджаном.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Королевства Нидерландов Давид ван Вил.

По словам министра, мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном способствует укреплению стабильности в регионе:

"Мы относимся с уважением к Азербайджану и Армении как к партнерам НАТО. Успех, достигнутый обеими странами на пути к миру, уже очевиден. Несколько дней назад я участвовал в ужине, организованном госсекретарем США, где представители обеих стран находились в одном зале вместе с представителями НАТО и Европейского союза. Считаю, это показатель развития наших двусторонних отношений, и мы должны продолжать в этом направлении".

Глава МИД добавил, что работа должна вестись на основе достигнутых договоренностей:

"Соглашение между двумя странами служит делу мира, и это очень важно. Теперь пришло время обеспечить выполнение всех достигнутых договоренностей. Речь идет о налаживании транспортных связей через коридоры, об открытии границы с Турцией. Все это должно происходить поэтапно, и тогда регион станет более процветающим для всех. Азербайджан должен двигаться в этом направлении".