    МИД Нидерландов: Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном внесло вклад в стабильность региона

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 21:29
    Мы очень довольны последними событиями в регионе, в частности достигнутым соглашением между Арменией и Азербайджаном.

    Как передает американское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Королевства Нидерландов Давид ван Вил.

    По словам министра, мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном способствует укреплению стабильности в регионе:

    "Мы относимся с уважением к Азербайджану и Армении как к партнерам НАТО. Успех, достигнутый обеими странами на пути к миру, уже очевиден. Несколько дней назад я участвовал в ужине, организованном госсекретарем США, где представители обеих стран находились в одном зале вместе с представителями НАТО и Европейского союза. Считаю, это показатель развития наших двусторонних отношений, и мы должны продолжать в этом направлении".

    Глава МИД добавил, что работа должна вестись на основе достигнутых договоренностей:
    "Соглашение между двумя странами служит делу мира, и это очень важно. Теперь пришло время обеспечить выполнение всех достигнутых договоренностей. Речь идет о налаживании транспортных связей через коридоры, об открытии границы с Турцией. Все это должно происходить поэтапно, и тогда регион станет более процветающим для всех. Азербайджан должен двигаться в этом направлении".

