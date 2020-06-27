МИД Азербайджана: Ни одна провокация не останется без ответа

"Слова президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, прозвучавшие 25 июня текущего года на церемонии открытия Н-ской воинской части Министерства обороны, обнажили ситуацию в Армении, глубокий кризис, в котором пребывает эта "независимая" страна, открыли армянским властям горькую правду".

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что эти заявления обличили нынешнее руководство Армении, пришедшее к власти под ширмой так называемой "демократической революции", посулившие своему народу золотые горы, по сути, установив в стране режим диктатуры и, не выполнив данных обещаний, укрепили оккупационную политику предшествовавших властей, продолжив тем самым политику, преследующую нарушение норм и принципов международного права. Эти заявления открыли истинное лицо армянского премьера:

"Последние заявления и действия премьер-министра Армении говорят о его неудачах внутри страны, нагнетании ситуации в регионе. Иначе как объяснить последние провокационные действия руководства страны-оккупанта против Азербайджана?!

Заверяем армянские власти в том, что ни одна провокация не останется без ответа. Азербайджанский народ во главе с президентом, руководствуясь нормами и принципами международного права, а также законодательством Азербайджана обеспечит территориальную целостность Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ. А власти Армении ответят перед своим народом за преступные деяния, поскольку несут прямую ответственность за военную оккупацию территорий Азербайджана, нарушение фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке на этих территориях".