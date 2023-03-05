О нас

МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана

МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана Незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана.
Внешняя политика
5 марта 2023 г. 15:21
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана

Незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении для печати Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с очередной провокацией Армении на азербайджанских территориях, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

"Как говорится в информации Министерства обороны Азербайджанской Республики, согласно поступившей оперативной информации, армянская сторона, вопреки положениям Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, используя грунтовую дорогу Ханкенди-Халфали-Туршсу, продолжила перевозить оружие и боеприпасы, личный состав, а также мины, на азербайджанские территории, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Как и ранее сообщала азербайджанская сторона, Армения не отказалась от своих провокаций даже после 44-дневной Отечественной войны, положившей конец 30-летней оккупации наших территорий, не вывела полностью с азербайджанской территорий армянские вооруженные силы, осуществила транспортировку на территории Азербайджана оружия, боеприпасов, в том числе установку мин, произведенных в Республике Армения в 2021 году. Факты установки мин были представлены представителям Совместного турецко-российского центра мониторинга в ходе их визита на территорию", - отметил МИД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN: "Qanunsuz erməni silahlı birləşmələri dərhal Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır"

Другие новости из категории

Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Катар
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Катар
5 марта 2023 г. 10:29
Завершился визит председателя Президентского совета Ливии в Азербайджан
ФотоЗавершился визит председателя Президентского совета Ливии в Азербайджан
4 марта 2023 г. 13:53
Кыргызстан намерен применить опыт Азербайджана в сфере продбезопасности
Кыргызстан намерен применить опыт Азербайджана в сфере продбезопасности
4 марта 2023 г. 12:30
Состоится трехсторонняя встреча парламентских комитетов Азербайджана, Турции и Грузии
Состоится трехсторонняя встреча парламентских комитетов Азербайджана, Турции и Грузии
4 марта 2023 г. 11:35
Журналист из Колумбии: Ракетные обстрелы Гянджи говорят о бесчеловечности армян
Журналист из Колумбии: Ракетные обстрелы Гянджи говорят о бесчеловечности армян
4 марта 2023 г. 11:00
Египетский журналист: Армяне намеренно обстреливали мирное население Гянджи
Египетский журналист: Армяне намеренно обстреливали мирное население Гянджи
4 марта 2023 г. 10:30
Иностранные журналисты посетили места ракетных обстрелов в Гяндже
ФотоИностранные журналисты посетили места ракетных обстрелов в Гяндже
4 марта 2023 г. 09:58
Главы МИД Азербайджана и Анголы обсудили двусторонние отношения
Главы МИД Азербайджана и Анголы обсудили двусторонние отношения
4 марта 2023 г. 00:04
Глава МИД Азербайджана проинформировал гамбийского коллегу о постконфликтной ситуации в регионе
ФотоГлава МИД Азербайджана проинформировал гамбийского коллегу о постконфликтной ситуации в регионе
3 марта 2023 г. 23:40
Джейхун Байрамов встретился с членом Сената Франции Натали Гуле
Джейхун Байрамов встретился с членом Сената Франции Натали Гуле
3 марта 2023 г. 20:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi