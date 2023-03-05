МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана

Незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана.

Незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении для печати Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с очередной провокацией Армении на азербайджанских территориях, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

"Как говорится в информации Министерства обороны Азербайджанской Республики, согласно поступившей оперативной информации, армянская сторона, вопреки положениям Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, используя грунтовую дорогу Ханкенди-Халфали-Туршсу, продолжила перевозить оружие и боеприпасы, личный состав, а также мины, на азербайджанские территории, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Как и ранее сообщала азербайджанская сторона, Армения не отказалась от своих провокаций даже после 44-дневной Отечественной войны, положившей конец 30-летней оккупации наших территорий, не вывела полностью с азербайджанской территорий армянские вооруженные силы, осуществила транспортировку на территории Азербайджана оружия, боеприпасов, в том числе установку мин, произведенных в Республике Армения в 2021 году. Факты установки мин были представлены представителям Совместного турецко-российского центра мониторинга в ходе их визита на территорию", - отметил МИД.