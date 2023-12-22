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МИД Азербайджана: Необоснованные претензии наносят удар по перспективам отношений с ЕС

МИД Азербайджана: Необоснованные претензии наносят удар по перспективам отношений с ЕС МИД категорически отвергает необоснованные обвинения Европейского союза (ЕС) относительно задержания журналистов и политических активистов в Азербайджане.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 14:27
МИД Азербайджана: Необоснованные претензии наносят удар по перспективам отношений с ЕС

МИД категорически отвергает необоснованные обвинения Европейского союза (ЕС) в задержании журналистов и политических активистов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде относительно заявления ЕС.

"Мы расцениваем такие необоснованные и предвзятые заявления, как попытки вмешательства в независимость судебной системы в Азербайджане.

Вмешательство в ход следствия недопустимо, а в судебное разбирательство противоречит основополагающему принципу правового государства - принципу верховенства закона. Эти необоснованные претензии наносят удар по перспективам развития связей между Азербайджаном и ЕС", - отметил А. Гаджизаде.

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Версия на английском языке MFA: Baseless claims damaging development prospects of Azerbaijan-EU relations
Версия на азербайджанском языке XİN: "Əsassız iddialar Azərbaycan və Aİ əlaqələrinin inkişaf perspektivlərinə zərbə vurur"

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