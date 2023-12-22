МИД Азербайджана: Необоснованные претензии наносят удар по перспективам отношений с ЕС

МИД категорически отвергает необоснованные обвинения Европейского союза (ЕС) относительно задержания журналистов и политических активистов в Азербайджане.

МИД категорически отвергает необоснованные обвинения Европейского союза (ЕС) в задержании журналистов и политических активистов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде относительно заявления ЕС.

"Мы расцениваем такие необоснованные и предвзятые заявления, как попытки вмешательства в независимость судебной системы в Азербайджане.

Вмешательство в ход следствия недопустимо, а в судебное разбирательство противоречит основополагающему принципу правового государства - принципу верховенства закона. Эти необоснованные претензии наносят удар по перспективам развития связей между Азербайджаном и ЕС", - отметил А. Гаджизаде.