МИД: Армения необоснованно расценивает как "блокаду" предпринимаемые Азербайджаном меры безопасности

Армения необоснованно расценивает расследование причин провокации, совершенной в отношении Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате которого был ранен военнослужащий и принятие соответствующих мер в целях обеспечения безопасности погр

Армения необоснованно расценивает как "блокаду" расследование причин провокации, в результате которого был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы, принятие Азербайджаном соответствующих мер в целях обеспечения безопасности пограничного пункта пропуска "Лачын".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме, адресованном Международному суду ООН, министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Отмечается, что, несмотря на предпринятые усилия Азербайджана по регулированию пересечения границы, не было никаких гарантий, что эта же провокация не будет совершена Арменией неоднократно, и в настоящее время Лачынская дорога используется только в медицинских целях посредством Международного комитета Красного Креста.

В письме подчеркивается, что Азербайджан предложил использовать дорогу Агдам-Ханкенди, чтобы снабжать армянских жителей Карабаха достаточным количеством продуктов, но Армения возражает против этого предложения.