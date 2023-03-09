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МИД: Необходимо создание пограничного пункта пропуска в начале Лачынской дороги

МИД: Необходимо создание пограничного пункта пропуска в начале Лачынской дороги Политическое руководство Армении признает, что армянские силы не были выведены с территории Азербайджана. Также было объявлено, что силы будут выведены в сентябре 2022 года, но этого еще не произошло. Что касается обязательства о том, какие силы выводятся
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 12:25
МИД: Необходимо создание пограничного пункта пропуска в начале Лачынской дороги

Политическое руководство Армении признает, что армянские силы не были выведены с территории Азербайджана. Также было объявлено, что силы будут выведены в сентябре 2022 года, но этого еще не произошло. Что касается обязательства о том, какие силы выводятся с территории Азербайджана, еще раз напоминаем, что согласно пункту 4 заявления от 10 ноября 2020 года, с территории Азербайджана должны быть выведены все армянские вооруженные силы, и манипуляции в этом вопросе недопустимы.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к полному лжи и клеветы заявлению МИД Армении от 8 марта.

Отмечается, что в целях предотвращения агрессивной политики и незаконных действий армянской стороны в отношении Азербайджана в начале Лачынской дороги необходимо создание погранично-контрольного пункта пропуска: "Азербайджан и впредь будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и безопасности".

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Версия на английском языке MFA: Establishing border control checkpoint at beginning of Lachin road is necessary
Версия на азербайджанском языке XİN: "Laçın yolunun başlanğıcında sərhəd-nəzarət keçid məntəqəsi yaradılması labüddür"

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