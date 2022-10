МИД: Необходимо положить конец безнаказанности Армении за военные преступления

Безнаказанности Армении за совершенные военные преступления необходимо положить конец.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

"Два года назад, 27-28 октября, Армения, нарушив режим прекращения огня, обстреляла Барду ракетами с кассетными боеприпасами. Это были самые смертоносные атаки на гражданских лиц в ходе войны 2020 года, в результате которых погибли 27 человек, включая 2-летнюю девочку, и более 70 были ранены", - говорится в публикации.