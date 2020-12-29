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МИД: Некоторым азербайджанским студентам за рубежом оказана материальная помощь

МИД: Некоторым азербайджанским студентам за рубежом оказана материальная помощь Осуществлена эвакуация более 15 000 граждан Азербайджана
Внешняя политика
29 декабря 2020 г. 13:46
МИД: Некоторым азербайджанским студентам за рубежом оказана материальная помощь

"В связи с пандемией COVID-19 осуществлена эвакуация более 15 000 граждан Азербайджанской Республики, желающих вернуться на родину из Ирана, Турции, России, Грузии, Казахстана, Украины, Беларуси, США и других стран".

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики по итогам 2020 года.

"В текущем году посредством Агентства содействия международному развитию Азербайджанской Республики (AİDA), функционирующего в составе Министерства иностранных дел, в ряде стран азербайджанским студентам, оказавшимся в тяжелом материальном положении была оказана финансовая поддержка, а также единовременное финансовое пособие проживающим в 20 странах более 600 студентам, оказавшимся в крайне трудной ситуации", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Xaricdəki bəzi azərbaycanlı tələbələrə maddi yardım edilib

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