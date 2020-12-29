МИД: Некоторым азербайджанским студентам за рубежом оказана материальная помощь

Осуществлена эвакуация более 15 000 граждан Азербайджана

"В связи с пандемией COVID-19 осуществлена эвакуация более 15 000 граждан Азербайджанской Республики, желающих вернуться на родину из Ирана, Турции, России, Грузии, Казахстана, Украины, Беларуси, США и других стран".

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики по итогам 2020 года.

"В текущем году посредством Агентства содействия международному развитию Азербайджанской Республики (AİDA), функционирующего в составе Министерства иностранных дел, в ряде стран азербайджанским студентам, оказавшимся в тяжелом материальном положении была оказана финансовая поддержка, а также единовременное финансовое пособие проживающим в 20 странах более 600 студентам, оказавшимся в крайне трудной ситуации", - отмечается в сообщении.