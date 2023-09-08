МИД: Неискреннее поведение Армении наносит удар по всем ранее достигнутым договоренностям

Во время всех взаимных контактов посредством различных международных субъектов, таких как Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Европейский союз или МККК, Армения уклоняется от реальных переговоров, проявляет неискреннее поведение и наносит удар по всем ранее достигнутым договоренностям.
Как сообщает Report, об этом говорилось на брифинге для аккредитованного в стране дипломатического корпуса в министерстве иностранных дел с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и представителя президента по особым поручениям Эльчина Амирбекова.
Отмечено, что целью Армении является сохранение сепаратизма на территории Азербайджана всеми возможными идеологическими, политическими, военными, финансовыми и другими средствами. С этой целью Армения пытается выиграть время и уклоняется от реальных шагов, которые могут обеспечить прогресс по всем направлениям переговоров. Ситуация, сложившаяся с поставками товаров в Карабахский регион для удовлетворения потребностей армянских жителей, является тому ярким примером. Хронология переговоров через различные третьи стороны доказывает одно: Армения не заинтересована в поиске решений за столом переговоров.