МИД: “Недопустимо говорить с Азербайджаном на таком языке и форме”

“Информация в заявлении Европейского союза о задержании десяток людей не соответствует действительности. Большинство людей, проводящих незаконную акцию, были освобождены после официального предупреждения”.

Как сообщает Report, об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева комментируя заявление ЕС. Л. Абдуллаева отметила, что в Азербайджане обеспечена свобода собрания.

“Проведение пикета Национальным советом 8 октября с участием 50 человек на территории между административными зданиями Исполнительной власти города Баку и Азербайджанского государственного экономического университета было согласовано с Исполнительной властью города Баку.

Несмотря на это, они фактически пытались провести уличное шествие на этой территории. Согласно первому пункту третей части Статьи 9 закона Азербайджанской республики “О свободе собрания”, митинги, демонстрации, уличные шествия могут быть запрещены в случае их проведения в пределах 200 метров от зданий соответствующих вышестоящих органов. Обращение Национального совета о проведении митинга 19 октября от 15:00 до 17:00 было рассмотрено в Исполнительной власти города Баку.

Согласно второму пункту третьей части Статьи 9 закона “О свободе собрания”, проведение собраний в охраняемых зонах метрополитена запрещено. Поэтому, Исполнительная власть города Баку предложила провести митинг в указанное время на спортивно-тренировочной базе Гарадаг спортивного клуба “Нефтчи” на улице “28 мая” в посёлке Локбатан города Баку. Несмотря на это, была попытка провести незаконную акцию в центральной части города. Незаконная акция была предотвращена полицией”.

Она отметила, чтоcотрудники полиции относились к участникам вежливо и культурно, никто не пострадал:

“Было бы хорошо, если ЕС обратил внимание на сегодняшние события в Барселоне, включая использование резиновых пуль полицейскими против мирных демонстрантов, избиения представителей средств массовой информации и чрезмерное применение насилия.

Жестокость полиции по отношению к демонстрантам во Франции месяцами выходит за рамки всех норм человеческого поведения. Одиннадцать человек погибли и тысячи получили ранения. Есть люди, которые потеряли глаза и получили ранения. К сожалению, в таких случаях также применяются двойные стандарты. Культурное поведение сотрудников полиции подрывается. ЕС закрывает глаза на события, которые происходят у него под носом. Недопустимо говорить с Азербайджаном на таком языке и форме”, - сказала глава пресс-службы МИД.