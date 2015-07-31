​МИД: Не исключено, что задержанная в Румынии партия героина была доставлена в страну через оккупированные территории и Армению

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Хикмет Гаджиев выразил отношение к последнему заявлению председателя Совета директоров "Группы компаний Германа Стерлигова" Г.Стерлигова.

Как сообщает Report, Г.Стерлигов и его армянские покровители в очередной раз показали свою юридическую неграмотность: "С учетом признаков преступных действий, совершенных указанным лицом на суверенной территории Азербайджанской Республики, было возбуждено уголовное дело по ст. 281.2 (открытые призывы антигосударственного характера) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК АР.

В отношении Г.Стерлигова избрана мера пресечения в виде ареста и он объявлен в международный розыск.

Г.Стерлигов гражданин России - страны, которая является полноправным членом Интерпола.

Интерпол, получивший с 1956 года статус международной организации, является межгосударственной международной структурой.

Г.Стерлигов в основном придерживается маршрута в направлении входящих в членство Интерпола Армении и России, и с учетом данного фактора он объявлен в розыск именно через эту организацию".

Х.Гаджиев напомнил, что на оккупированных Арменией территориях Азербайджанской Республики существует нашедший свое четкое отражение в международном праве и международном гуманитарном праве оккупационный режим: "Оккупация армянской стороной данных территорий нашла свое подтверждение в принятых международными организациями документах, в том числе соответствующих резолюциях Совбеза ООН и решении Европейского суда по правам человека по делу "Чирагов и другие против Армении".

Азербайджан неоднократно заявлял, что оккупированные Арменией территории благоприятны для совершения захватчиками таких тяжких преступлений, как производство, транзит и торговля наркотиками, подготовка террористов, контрабанда оружия, похищение людей.

Не исключается, что задержанная на территории Румынии крупная партия героина была доставлена туда именно через оккупированные территории и Армению.

Тот факт, что обвиняющийся в конкретных преступлениях Г.Стерлигов, в отношении которого избрана мера пресечения в виде ареста, избегает ответственности, скрываясь на оккупированных территориях, говорит о преобладании там благоприятной криминальной среды".