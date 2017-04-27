МИД Азербайджана: Призываем приглашенных на мероприятие в Нагорном Карабахе не поддаваться на ложь Армении

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "13-15 сентября этого года Арменией планируется проведение в Ереване и оккупированных территориях Азербайджана VIII международной конференции на тему "Современные аспекты реабилитации в медицине".

Как передает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, на конференцию приглашены эксперты медицины из России, Чехии, Таджикистана, Германии, Казахстана, Узбекистана и Грузии: "Целью Армении в проведении такого мероприятия на оккупированных территориях Азербайджана является не обсуждение современных аспектов реабилитации в медицине. Истинная цель Армении носит характер политической провокации. Таким путем Армения старается вновь пропагандировать сепаратистский режим и использовать приглашенных гостей как орудие пропаганды.

Это очередная провокация, которая планируется армянской стороной. Мы призываем приглашенных участвовать в конференции иностранных граждан не поддаваться на ложь Армении, не превращаться в орудие пропаганды в руках официального Еревана, избегать незаконного визита на оккупированные территории, совершаемые с нарушением территориальной целостности, суверенитета и законов Азербайджанской Республики. Нужно учитывать, что за незаконные визиты на оккупированные территории Азербайджанской Республикик предусмотрена правовая ответственность. Наши граждане должны принять действенные меры для предотвращения участия приглашенных лиц на этом мероприятии в Нагорном Карабахе".