МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана направило в ряд международных организаций приглашения в связи с предстоящими президентскими выборами.
Об этом сообщили в МИД в ответ на запрос Report.
МИД направил соответствующие ноты в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Содружество Независимых Государств (СНГ), Организацию исламского сотрудничества (ОИС), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Организацию за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), Организацию тюркских государств (ОТГ) и Молодежную организацию Движения неприсоединения.
Напомним, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.