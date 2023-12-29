МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана направило в ряд международных организаций приглашения в связи с предстоящими президентскими выборами.

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана направило в ряд международных организаций приглашения в связи с предстоящими президентскими выборами.

Об этом сообщили в МИД в ответ на запрос Report.

МИД направил соответствующие ноты в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Содружество Независимых Государств (СНГ), Организацию исламского сотрудничества (ОИС), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Организацию за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), Организацию тюркских государств (ОТГ) и Молодежную организацию Движения неприсоединения.

Напомним, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.