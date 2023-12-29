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МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами

МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана направило в ряд международных организаций приглашения в связи с предстоящими президентскими выборами.
Внешняя политика
29 декабря 2023 г. 10:08
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана направило в ряд международных организаций приглашения в связи с предстоящими президентскими выборами.

Об этом сообщили в МИД в ответ на запрос Report.

МИД направил соответствующие ноты в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Содружество Независимых Государств (СНГ), Организацию исламского сотрудничества (ОИС), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Организацию за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), Организацию тюркских государств (ОТГ) и Молодежную организацию Движения неприсоединения.

Напомним, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.

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Версия на английском языке MFA reveals names of international organizations invited in connection with presidential elections - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN-in Prezident seçkiləri ilə bağlı dəvət göndərdiyi beynəlxalq təşkilatların adları məlum olub - EKSKLÜZİV

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